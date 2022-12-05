Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, почему Кремль решил сменить "методички" пропагандистов.

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Серьезные прения в бункере

Пионтковский рассказал, что в бункере были настоящие прения накануне новых обстрелов Украины. Это было заметно по риторике пропагандистских шоу. Там, в частности, некий Прелепин рассказывал, что обстрелами городов войны не выигрываются, и России необходимы переговоры. На крик Скабеевой "С кем?", сказал "С Зеленским". Но потом добавил, что они нужны для того, чтобы за 2-3 года Россия лучше подготовилась и выиграла войну.

Мальчик Наумов говорил Скабеевой: "А вы знаете был во время Второй мировой войны город, в котором не было электричества, тепла, город был полностью блокирован, и он не сдался. Вы помните, как он назывался? Ленинград! Так почему вы думаете , что Киев сдастся?". Вот такие разговоры, утвержденные определенными башнями наверху ведутся сейчас в Москве,

– отметил российский публицист.

Пионтковский о новом обстреле Украины: смотрите видео

Война будет выиграна на поле боя

Он продолжил, что ему также нравится позиция Йенса Столтенберга. Ранее в НАТО говорили о том, что Украина не будет в ее составе, солдат НАТО в Украине не будет, что было сигналом для Путина атаковать. Теперь Столтенберг говорит о том, что войны оканчиваются не переговорами, а на поле боя.

"Путин не захотел принять капитуляцию, когда был бы совсем другой разговор о преступниках и репарациях. Не хотите? Что ж, тогда будет разговор подготовлен новыми успехами украинского оружия на поле боя. Вот такая сейчас расстановка сил на мировой арене, мне кажется", – заметил российский оппозиционный политик.

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