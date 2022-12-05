Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чому Кремль вирішив змінити "методички" пропагандистів.

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Серйозні дебати в бункері

Піонтковський розповів, що в бункері були справжні дебати напередодні нових обстрілів України. Це було помітно з риторики пропагандистських шоу. Там, зокрема, такий собі Прєлєпін розповідав, що обстрілами міст війни не виграються, і Росії необхідні перемовини. На крик Скабєєвої "З ким?", сказав "З Зеленським". Та потім додав, що вони треба для того, щоб за 2 – 3 роки Росія краще підготувалась і виграла війну.

Хлопчик Наумов говорив Скабєєвій: "А ви знаєте було під час Другої світової війни місто, в якому не було електрики, тепла, місто було повністю блоковане, й воно не здалось. Ви пам'ятаєте, як він називався? Ленінград! То чому ви думаєте, що Київ здасться?". Ось такі розмови, затверджені певними баштами нагорі ведуться зараз у Москві,

– зазначив російський публіцист.

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Війна буде виграна на полі бою

Він продовжив, що йому також нині подобається позиція Єнса Столтенберга. Раніше в НАТО говорили про те, що Україна не буде в її складі, солдат НАТО в Україні не буде, що й було сигналом для Путіна атакувати. Тепер Столтенберг говорить про те, що війни закінчуються не перемовинами, а на полі бою.

"Путін не захотів прийняти капітуляцію, коли була б зовсім інша розмова про злочинців і репарації. Не хочете? Що ж, тоді буде розмова підготовлена новими успіхами української зброї на полі бою. Ось така нині розклад сил на світовій арені, мені здається", – зауважив російський опозиційний політик.

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