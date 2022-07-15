Ракетный удар по Виннице: путин снова выбрал день под сатанинским знаком

Если бы карма и проклятия работали, вся верхушка рф вместе с пропагандистами должны были бы корчиться в предсмертных муках.

Убить врага его же оружием

Но работают только ракетные и бомбовые удары. И россия должна их получить за каждую свою атаку, каждого погибшего, каждый разрушенный дом, каждую разрушенную судьбу, каждый свой злорадный комментарий.

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Уже не впервые цинические убийства украинцев армией путина происходят в полнолуние / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко

Темные дела темного тирана

Путин, кстати, всю свою неадекватную дичь совершает в такую полную зловещую луну. Действительно ли какие-то шарлатаны влияют на дурака, или сам по себе метеочувствительный.

Когда у человека с мозгами проблема, то на них плохо влияет все – атмосферное давление, фазы луны, магнитные бури.

Актуальное – ситуация в Виннице, пострадавшей от ракетного удара, по состоянию на 15 июля: смотрите видео