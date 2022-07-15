Вбити ворога його ж зброєю

Але працюють лише ракетні й бомбові удари. І росія повинна їх отримати за кожну свою атаку, кожного загиблого, кожен зруйнований будинок, кожну зруйновану долю, кожен свій зловтішний коментар.

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Вже не вперше цинічні вбивства українців армією путіна відбуваються у повню / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко

Темні справи темного тирана

Путін, до речі, всю свою неадекватну дичину коїть у такий повний зловіщий місяць. Чи дійсно якісь шарлатани впливають на дурня, чи сам по собі метеочутливий.

Коли в людини з мізками проблема, то на них погано впливає все – атмосферний тиск, фази місяця, магнітні бурі.

Актуальне – ситуація у Вінниці, постраждалій від ракетного удару, станом на 15 липня: дивіться відео