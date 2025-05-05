Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила Сумская областная прокуратура, и подтвердил городской голова Андрей Дружченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие последствия обстрела

Россияне обстреливают из артиллерии и сбрасывают управляемые авиационные бомбы на гражданскую и критическую инфраструктуру Сумского района. В результате атаки в Ворожбянской общине погибли 2 мужчин. Еще 3 человека получили ранения, среди них 16-летний парень.

Соответствующую информацию подтвердил городской голова Андрей Дружченко. По его словам, россияне ударили по населенному пункту с помощью управляемых авиабомб. Кроме вышеупомянутого, известно о разрушении инфраструктуры, повреждены жилые дома.



Также под ударами оказалась Белопольская община. Там погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.

"При процессуальном руководстве Сумской областной и Сумской окружной прокуратур проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, что повлекло гибель людей", – сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов. Местные власти призывают немедленно выехать жителей Белополья и Ворожбы. Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 08:00. Записаться на эвакуацию можно круглосуточно.