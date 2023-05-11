Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, пока более подробной информации об обстреле Запорожья 11 мая нет или ее сознательно не разглашают.
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Скорее всего, это были С-300
Как сообщил Лышенко, по предварительным данным, погибших или пострадавших в результате обстрела не было. Потом органы власти обнародуют официальную информацию об этой ситуации.
Также нет точных данных о том, из чего именно стреляли российские оккупанты по Запорожью. Однако, вероятнее всего, это были вражеские ракеты из зенитных ракетных комплексов С-300.
Вечером 10 мая была информация о выходе вражеского С-300 на позиции и возможных обстрелах. Если раздался только один взрыв, то это, скорее всего, С-300,
– рассказал Лышенко.
Лишенко рассказал об обстреле Запорожья 11 мая: смотрите видео
Он добавил, что иногда оккупанты запускают более мощные ракеты по Запорожью вместе с С-300, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Однако здесь, судя по всему, были только ракеты из С-300.
Какая ситуация в Запорожье: коротко
- Российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые территории. Они регулярно запускают ракеты по Запорожской области.
- К примеру, ночью 11 мая захватчики обстреляли село Малокатериновку Запорожской области, расположенное в 20 километрах от линии фронта. Оккупанты использовали зажигательные боеприпасы, что повлекло масштабные пожары.
- В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела был пожар в 5 частных домах, а еще 6 зданий – повреждены. Известно о 5 пострадавших. Также представители ГСЧС при тушении пожара в одном из домов спасли женщину.