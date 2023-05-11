Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, поки детальнішої інформації щодо обстрілу Запоріжжя 11 травня немає або її свідомо не розголошують.
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Найімовірніше, це були С-300
Як повідомив Лишенко, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу не було. Згодом органи влади оприлюднять офіційну інформацію щодо цієї ситуації.
Також немає точних даних про те, з чого саме стріляли російські окупанти по Запоріжжю. Однак, найімовірніше, це були ворожі ракети із зенітних ракетних комплексів С-300.
Ввечері 10 травня була інформація про вихід ворожого С-300 на позиції та можливі обстріли. Якщо пролунав лише один вибух, то це, найімовірніше, С-300,
– розповів Лишенко.
Лишенко розповів про обстріл Запоріжжя 11 травня: дивіться відео
Він додав, що інколи окупанти запускають потужніші ракети по Запоріжжю разом з С-300, щоб перевантажити українську ППО. Однак тут, судячи з усього, були лише ракети з С-300.
Яка ситуація на Запоріжжі: коротко
- Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові території. Вони регулярно запускають ракети по Запорізькій області.
- До прикладу, вночі 11 травня загарбники обстріляли село Малокатеринівку Запорізької області, яке розташоване за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти використали запалювальні боєприпаси, чим спричинили масштабні пожежі.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу була пожежа у 5 приватних будинках, а ще 6 будівель – пошкоджені. Відомо про 5 постраждалих. Також представники ДСНС під час гасіння пожежі в одному з будинків врятували жінку.