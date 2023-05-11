Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, поки детальнішої інформації щодо обстрілу Запоріжжя 11 травня немає або її свідомо не розголошують.

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Найімовірніше, це були С-300

Як повідомив Лишенко, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу не було. Згодом органи влади оприлюднять офіційну інформацію щодо цієї ситуації.

Також немає точних даних про те, з чого саме стріляли російські окупанти по Запоріжжю. Однак, найімовірніше, це були ворожі ракети із зенітних ракетних комплексів С-300.

Ввечері 10 травня була інформація про вихід ворожого С-300 на позиції та можливі обстріли. Якщо пролунав лише один вибух, то це, найімовірніше, С-300,

– розповів Лишенко.

Лишенко розповів про обстріл Запоріжжя 11 травня: дивіться відео

Він додав, що інколи окупанти запускають потужніші ракети по Запоріжжю разом з С-300, щоб перевантажити українську ППО. Однак тут, судячи з усього, були лише ракети з С-300.

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