Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він наголосив, що жодних військових об'єктів в цьому місці не було.

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"Наразі багато будинків пошкоджені, вони просто почали горіти. Навіщо це було робити, оскільки це село не має жодного військового об'єкта. Воно розташоване на березі Дніпра – там не розміщується артилерія, бо незручні позиції, але його спалили. Ось дії ворога на цих територіях", – розповів деталі депутат.

До слова, російські окупанти в своїх пропагандистських пабліках вже встигли виправдатися, буцімто там був склад з боєприпасами, а не житлові будинки.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

За словами Сергія Лишенка, ворог максимально звузив сіру зону і закріпився на своїх позиціях. Українські Сили оборони теж укріплюються на позиціях і відступати не збираються.

Ворог здійснює артилерійські обстріли, намагаючись дістатись до тилу для того, щоб бити по штабам лініям забезпечення, перешкоджати підвозу боєприпасів, особового складу тощо. Тобто вони зосереджені на тому, щоб максимально ускладнити насичення прифронтової лінії всім необхідним для контратаки і відповідно звільнення території. Очевидно, це їхня задача номер 1,

– припустив депутат.

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