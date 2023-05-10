Про ситуацію на окупованих територіях Запоріжжя в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що не треба думати, що росіяни втікають з території Запорізької області.

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"Не можна вважати, що ворог біжить з тимчасово окупованої території Запорізької області. Навпаки автобусами, якими вивозять людей, у зворотному напрямку везуть російських солдатів на лінію фронту. Ворог точно не здався і буде обороняти тимчасово окуповані території", – зауважив Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що 90% мешканців Запорізької області чекають, коли ЗСУ виженуть загарбників та звільнять території України.

Окупанти оголосили про "евакуацію"

Федоров зазначив, що з 18 населених пунктів, де окупаційна влада оголосила про "евакуацію", щодня від 3 до 10 автобусів вивозять людей. Їх везуть або в інші окуповані населені пункти області – Кирилівку, Бердянськ, Приморськ, Приазов’я, або на територію Росії.

Міський голова підкреслив, що у такий спосіб загарбники намагаються показати, що начебто "піклуються" про населення. Ворог намагається вивезти усіх колаборантів або громадян, які отримали паспорти Росії.

Чи є ця евакуація примусовою? Ні, але ворог робить все, щоб залякати людей, аби вони погодились поїхати. Наприклад, вони розказують, що коли прийдуть ЗСУ, то всіх нібито посадять у в’язницю. Кажуть, що прийдуть та всіх повбивають. Також мінують наші адміністративні, освітні будівлі,

– повідомив він.

Як стверджує мер, на цій частині триває примусове вивезення дітей. Крім того, "процвітає" мородерство. До прикладу, від лікарні у Токмаку залишились лише стіни, все інше окупанти пограбували.

Федоров про ситуацію у Запорізькій області: дивіться відео

Російські солдати намагаються втекти

Іван Федоров зауважив, що з частини тимчасово окупованої області, де не оголошували про "евакуацію", поїхали "гастролери" з Росії. Також тут російські солдати перевдягаються у цивільних та намагаються втекти.

Тому зараз збільшилась кількість перевірок. Загороджувальні загони російської армії стоять, щоб не випустити своїх солдатів та не дати їм поїхати з тимчасово окупованої території, а загнати на Запорізьку лінію фронту,

– сказав співрозмовник.

За словами мера Мелітополя, це не поодинокі випадки. Росіяни часто роблять такі спроби, однак їм не дають втекти. Усіх колаборантів використають як гарматне м’ясо.

"Щонайменше районні відділки поліції на територіях, де оголошена "евакуація", вже закрили. Колаборантів-поліцейських відправили з автоматами на лінію фронту. Зараз їх будуть масово кидати як гарматне м’ясо", – додав Федоров.

"Евакуація" із Запорізької області: коротко