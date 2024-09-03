Российские войска вечером 2 сентября ударили ракетой неустановленного типа по гостинице. В здании находились люди.
Смотрите также Россия запустила несколько групп "Шахедов" по Украине: воздушная тревога добралась до Киева
Россияне убили семью с детьми
В результате атаки погибла женщина и 8-летний мальчик – это мать и сын.
В реанимации 12-летняя девочка (дочь) - у нее переломы конечностей и до 45 процентов ожогов тела, также ранен мужчина (отец), он в состоянии средней тяжести.
Как сообщила местная жительница Ирина, погибшие и раненые - это семья владельцев отеля.
Оперативно о взрывах, воздушные тревоги и другие угрозы читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Подвергся разрушениям гостиничный комплекс и многоэтажные дома.
На место атаки люди приносят цветы и собирают необходимые вещи.
Россияне нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу: смотреть видео