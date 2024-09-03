Російські війська ввечері 2 вересня вдарили ракетою невстановленого типу по готелю. У будівлі перебували люди.

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Росіяни вбили родину із дітьми

Внаслідок атаки загинула жінка та 8-річний хлопчик – це мати та син.

В реанімації 12-річна дівчинка (донька) — у неї переломи кінцівок та до 45 відсотків опіків тіла, також поранений чоловік (батько), він у стані середньої тяжкості.

Як повідомила місцева жителька Ірина, загиблі та поранені — це родина власників готелю.

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Зазнав руйнувань готельний комплекс та багатоповерхові будинки.

На місце атаки люди приносять квіти та збирають необхідні речі.

Росіяни завдали ракетного удару по готельному комплексу: дивитися відео