Обстрел машины в Запорожье был неудачной попыткой покушения, – СМИ

Авто, которое 23 мая неизвестные обстреляли из кустов в Запорожье, принадлежит местному бизнесмену. На него совершили покушение, но неудачное: у киллера заклинило патрон в автомате.

Владельцем автомобиля, который 23 мая в Днепровском районе Запорожья обстреляли неизвестные, является местный бизнесмен Игорь Дейнега, сообщают местные СМИ.

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Злоумышленников не остановило даже то, что в момент стрельбы в салоне вместе с ним находилась девушка.

Дейнегу и его спутницу спасло то, что у киллера в автомате заклинило патрон. Наемный убийца бросил оружие и скрылся с места преступления.

Сейчас полиция расследует покушение на убийство.

В издании отмечают, что это не первое покушение на Игоря Дейнегу. Полгода назад его госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.

Напомним, 23 мая в Запорожье неизвестные обстреляли из автомата легковой автомобиль. Пострадала девушка-водитель: ей прострелили колено.