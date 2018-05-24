18:26
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Обстрел машины в Запорожье был неудачной попыткой покушения, – СМИ

52 Читати новину українською
Авто, которое 23 мая обстреляли в Запорожье, принадлежало местному бизнесмену
Авто, которое 23 мая обстреляли в Запорожье, принадлежало местному бизнесмену / svetlovodsk.com.ua

Авто, которое 23 мая неизвестные обстреляли из кустов в Запорожье, принадлежит местному бизнесмену. На него совершили покушение, но неудачное: у киллера заклинило патрон в автомате.

Владельцем автомобиля, который 23 мая в Днепровском районе Запорожья обстреляли неизвестные, является местный бизнесмен Игорь Дейнега, сообщают местные СМИ.

Читайте также: В Виннице чиновник мэрии требовал взятку в виде обогревателя

Злоумышленников не остановило даже то, что в момент стрельбы в салоне вместе с ним находилась девушка.

Дейнегу и его спутницу спасло то, что у киллера в автомате заклинило патрон. Наемный убийца бросил оружие и скрылся с места преступления.

Сейчас полиция расследует покушение на убийство.

В издании отмечают, что это не первое покушение на Игоря Дейнегу. Полгода назад его госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.

Напомним, 23 мая в Запорожье неизвестные обстреляли из автомата легковой автомобиль. Пострадала девушка-водитель: ей прострелили колено.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук