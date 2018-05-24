Обстріл автівки у Запоріжжі був невдалою спробою замаху, – ЗМІ

Авто, яке 23 травня невідомі обстріляли із кущів у Запоріжжі, належить місцевому бізнесмену. На нього здійснили замах, проте невдалий: у кілера заклинило патрон в автоматі.

Власником автомобіля, який 23 травня у Дніпровському районі Запоріжжя обстріляли невідомі, є місцевий бізнесмен Ігор Дейнега, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зловмисників не зупинило навіть те, що в момент стрілянини в салоні разом із ним перебувала дівчина.

Дейнегу та його супутницю врятувало те, що у кілера в автоматі заклинило патрон. Найманий убивця кинув зброю і зник з місця злочину.

Наразі поліція розслідує замах на вбивство.

У виданні зазначають, що це не перший замах на Ігоря Дейнегу. Півроку тому його госпіталізували з численними ножовими пораненнями.

Нагадаємо, 23 травня у Запоріжжі невідомі обстріляли з автомата легкове авто. Постраждала дівчина-водій: їй прострелили коліно.