У Запоріжжі невідомі обстріляли автівку: є постраждалі
23 травня у Запоріжжі невідомі обстріляли з автомата легкове авто. Постраждала дівчина-водій: їй прострелили коліно.
Інцидент стався на вулиці Ватутіна у Дніпровському районі, повідомляють у місцевому виданні.
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За словами очевидців, невідомі із кущів обстріляли автомобіль "Джілі". Без постраждалих не обійшлося.
Дівчина-водій отримала поранення в коліно. Її доправили до лікарні.
Наразі подробиці інциденту з'ясовують правоохоронні органи.
Джерело: 24 Канал
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