У Запоріжжі невідомі обстріляли автівку: є постраждалі

23 травня у Запоріжжі невідомі обстріляли з автомата легкове авто. Постраждала дівчина-водій: їй прострелили коліно.

Інцидент стався на вулиці Ватутіна у Дніпровському районі, повідомляють у місцевому виданні.

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За словами очевидців, невідомі із кущів обстріляли автомобіль "Джілі". Без постраждалих не обійшлося.

Дівчина-водій отримала поранення в коліно. Її доправили до лікарні.

Наразі подробиці інциденту з'ясовують правоохоронні органи.