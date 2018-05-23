В Запорожье неизвестные обстреляли автомобиль: есть пострадавшие

23 мая в Запорожье неизвестные обстреляли из автомата легковой автомобиль. Пострадала девушка-водитель: ей прострелили колено.

Инцидент произошел на улице Ватутина в Днепровском районе, сообщают в местном издании.

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По словам очевидцев, неизвестные из кустов обстреляли автомобиль "Джили". Без пострадавших не обошлось.

Девушка-водитель получила ранение в колено. Ее доставили в больницу.

Сейчас подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.