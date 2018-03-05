Обстрел российского депутата под Донецком: ВСУ сделали заявление

В штабе АТО заявили, что не причастны к обстрелу внефракционного депутата Государственной думы России Алексея Журавлева под оккупированным Донецком.

Об этом пишет издание "Радио Свобода".

В штабе заявили, что ВСУ не применяли оружие 5 марта.

"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", – заявили в штабе.

Напомним, ранее Журавлев заявил, что чуть не погиб под оккупированным Донецком, попав под обстрел. Российский депутат обвинил в обстреле Вооруженные Силы Украины и обвинил Украину в "умышленной агрессии".