Обстрел российского депутата под Донецком: ВСУ сделали заявление
В штабе АТО заявили, что не причастны к обстрелу внефракционного депутата Государственной думы России Алексея Журавлева под оккупированным Донецком.
Об этом пишет издание "Радио Свобода".
В штабе заявили, что ВСУ не применяли оружие 5 марта.
"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", – заявили в штабе.
Напомним, ранее Журавлев заявил, что чуть не погиб под оккупированным Донецком, попав под обстрел. Российский депутат обвинил в обстреле Вооруженные Силы Украины и обвинил Украину в "умышленной агрессии".
Источник: 24 Канал
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