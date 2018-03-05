Обстріл російського депутата під Донецьком: ЗСУ зробили заяву
У штабі АТО заявили, що не причетні до обстрілу позафракційного депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова під окупованим Донецьком.
Про це пише видання "Радіо Свобода".
У штабі заявили, що ЗСУ не застосовували зброю 5 березня.
"Збройні сили України з початку перемир'я 5 березня вогонь не відкривають. Ми можемо застосовувати зброю виключно в тих випадках, коли є загроза життю або здоров'ю наших військовослужбовців. Наші військовослужбовці сьогодні вогонь не відкривали", – заявили в штабі.
Нагадаємо, раніше Журавльов заявив, що мало не загинув під окупованим Донецьком, потрапивши під обстріл. Російський депутат звинуватив в обстрілі Збройні Сили України та звинуватив Україну в "умисній агресії".
Джерело: 24 Канал
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