Обстріл російського депутата під Донецьком: ЗСУ зробили заяву

У штабі АТО заявили, що не причетні до обстрілу позафракційного депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова під окупованим Донецьком.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

У штабі заявили, що ЗСУ не застосовували зброю 5 березня.

"Збройні сили України з початку перемир'я 5 березня вогонь не відкривають. Ми можемо застосовувати зброю виключно в тих випадках, коли є загроза життю або здоров'ю наших військовослужбовців. Наші військовослужбовці сьогодні вогонь не відкривали", – заявили в штабі.

Нагадаємо, раніше Журавльов заявив, що мало не загинув під окупованим Донецьком, потрапивши під обстріл. Російський депутат звинуватив в обстрілі Збройні Сили України та звинуватив Україну в "умисній агресії".