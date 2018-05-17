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Обстрел школы в Светлодарске: что рассказали ученики и военные ВСУ

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Российские наемники обстреляли мирный город Светлодарск. Там уничтожены дома и автобус, а один снаряд разорвался прямо у школы, где находились почти 400 детей.

На Донбасс срочно выехал представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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Маленькая школьница рассказывает, на что второй урок этого дня превратили террористы. Снаряд не менее 120-го калибра лег посреди Светлодарска, во дворе местной школы.

Мы услышали взрыв во время ГИА по математике. Он был настолько громким, что у всех заложило уши, поэтому учителя сказали выйти на середину класса,
– сказала школьница Мария.

Первыми на помощь приехали военные. Раненых в школе, к счастью, не нашли, 375 учеников чудом уцелели. Бойцы начали разгребать обломки и искать металлические осколки. Ликвидировать последствия обстрела помогали и местные активисты.

Я всю войну прожила в Светлодарске, поэтому мне бежать некуда,
– прокомментировала волонтер Светлана Кравченко.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещает, что школу быстро отремонтируют. Он отметил, что завтра дети будут учиться дистанционно, а за пятницу, субботу и воскресенье все окна должны застеклить.

Наслідки обстрілу школи у Світлодарську

Последствия обстрела школы в Светлодарске

Но стреляли здесь не только по Светлодарской школе. Офицер гражданско-военного сотрудничества Юрий Максимов отметил, что обстреляли и автобус, которым работники Бахмутского аграрного союза ехали на работу. Также досталось многострадальному поселку Зайцево, где полностью сгорело несколько гражданских зданий.

Сегодня мы ощутили на себе 2-х часовые обстрелы и по местным, и по нас. Не знаю, где и миссия ОБСЕ. Они приезжают только посмотреть, я надеюсь, что хоть какие-то выводы там сделают,
– сказал военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ Авер.

Местные жители сообщили, что ежедневно обстрелы учащаются. Их слова подтверждают и военные и рассказывают, что враг очень часто бьет именно из жилых массивов оккупированных городов.

К слову, в результате обстрелов школы в Светлодарске пострадал один гражданский, который в этот момент был неподалеку от школы с личным авто, а в школе выбиты около 30 стекол в окнах.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Светлодарская дуга Павел Жебривский ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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