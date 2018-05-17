Обстріл школи у Світлодарську: що розповіли учні та військові ЗСУ

Російські найманці обстріляли мирне місто Світлодарськ. Там знищені будинки та автобус, а один снаряд розірвався просто біля школи, де перебувало майже 400 дітей.

На Донбас терміново виїхав представник місії ОБСЄ Олександр Хуг.

Читайте також: Окупанти цинічно обстріляли школу у Світлодарську: є поранені

Маленька школярка розповідає, на що другий урок цього дня перетворили терористи. Снаряд не менше 120-го калібру ліг посеред Світлодарська, у подвір'ї місцевої школи.

Ми почули вибух під час ДПА з математики. Він був настільки гучним, що у всіх заклало вуха, тому вчителі сказали вийти на середину класу,

– сказала школярка Марія.

Першими на допомогу приїхали військові. Поранених у школі, на щастя, не знайшли, 375 учнів дивом вціліли. Бійці почали розгрібати уламки і шукати металеві осколки. Ліквідовувати наслідки обстрілу допомагали і місцеві активісти.

Я всю війну прожила в Світлодарську, тому мені тікати нікуди,

– прокоментувала волонтерка Світлана Кравченко.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський обіцяє, що школу швидко відремонтують. Він зазначив, що завтра діти вчитимуться дистанційно, а за п'ятницю, суботу і неділю всі вікна мають засклити.



Наслідки обстрілу школи у Світлодарську

Та стріляли тут не лише по Світлодарській школі. Офіцер цивільно-військового співробітництва Юрій Максимів зазначив, що обстріляли і автобус, яким працівники Бахмутської аграрної спілки їхали на роботу. Також перепало багатостраждальному селищу Зайцеве, де вщент згоріло декілька цивільних будинків.

Сьогодні ми відчули на собі 2-х часові обстріли і по місцевих, і по нас. Не знаю, де та місія ОБСЄ. Вони приїжджають лише подивитися, я сподіваюся, що хоч якісь висновки там зроблять,

– сказав військовослужбовець батальйону Донбас-Україна ЗСУ Авер.

Місцеві жителі повідомили, що щодня обстріли частішають. Їхні слова підтверджують і військові та розповідають, що ворог дуже часто б'є саме із житлових масивів окупованих міст.

До слова, внаслідок обстрілів школи у Світлодарську постраждав один цивільний, який в цей момент був неподалік від школи з власним авто, а у школі вибито приблизно 30 шиб у вікнах.