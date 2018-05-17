Окупанти цинічно обстріляли школу у Світлодарську: є поранені

Проросійські найманці вранці 17 травня обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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За його інформацією, обстріл стався приблизно о 9:30 ранку четверга.

Внаслідок обстрілу поранень зазнав один цивільний, який у цей момент проїжджав повз школу на своєму авто.

Серед вчителів та школярів постраждалих, на щастя, немає, проте навчання у школі призупинили, а дітей відпустили додому.

У навчальному закладі повилітали вікна. На момент обстрілу у ньому перебувало понад 300 дітей.

Проросійські найманці вранці 17 травня обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. pic.twitter.com/hIH4oX5UZ8 — 24 канал (@24tvua) 17 травня 2018 р.

Фото з місця обстрілу у своєму Facebook також оприлюднив голова гуманітарної місії "Пролісок" Євгеній Каплін.

За даними прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, проросійські окупанти на Донбасі 66 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових загинуло, четверо бійців були поранені.