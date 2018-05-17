Оккупанты цинично обстреляли школу в Светлодарске: есть раненые
Пророссийские наемники утром 17 мая обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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По его информации, обстрел произошел примерно в 9:30 утра четверга.
В результате обстрела ранения пострадал один гражданский, который в этот момент проезжал мимо школы на своем авто.
Среди учителей и школьников пострадавших, к счастью, нет, однако обучение в школе приостановили, а детей отпустили домой.
В учебном заведении повылетали окна. На момент обстрела в нем находилось более 300 детей.
Фото с места обстрела в своем Facebook также обнародовал председатель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.
По данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, пророссийские оккупанты на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, четверо бойцов были ранены.