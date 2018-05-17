Оккупанты цинично обстреляли школу в Светлодарске: есть раненые

Пророссийские наемники утром 17 мая обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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По его информации, обстрел произошел примерно в 9:30 утра четверга.

В результате обстрела ранения пострадал один гражданский, который в этот момент проезжал мимо школы на своем авто.

Среди учителей и школьников пострадавших, к счастью, нет, однако обучение в школе приостановили, а детей отпустили домой.

В учебном заведении повылетали окна. На момент обстрела в нем находилось более 300 детей.

Проросійські найманці вранці 17 травня обстріляли школу у Світлодарську Бахмутського району. pic.twitter.com/hIH4oX5UZ8 — 24 канал (@24tvua) 17 травня 2018 р.

Фото с места обстрела в своем Facebook также обнародовал председатель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.

По данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, пророссийские оккупанты на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, четверо бойцов были ранены.