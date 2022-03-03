Обстреливают только крупные города: опровергаем один из самых популярных фейков оккупанта

После того, как видео и фото со взрывами в украинских городах начали распространяться представителями всего цивилизованного мира, пропагандистские медиа России решили изменить риторику, мол, обстрелы позы Донбассом действительно есть, однако это вынужденная мера в больших населенных пунктах.

На самом деле, за этим тезисом скрывается еще один мощный фейк врага, поскольку обстрелы фиксируют везде: от украинских мегаполисов до небольших сел. Причем оккупанты не пренебрегают убийствами гражданского населения.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Редакция канала 24 совместно с агентством POstmen и ЦПК, приводят аргументы, которые помогут вам объяснить россиянам, что происходит в нашей стране.

Фейк: армия обстреливает только крупные города

Факт: российские военные обстреливают все, что попадается под руку

Как ранее отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк – главная цель спецоперации России – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины. И на пути в столицу враг не останавливался ни перед чем.

Российская армия из Градов обстреляла пригороды в Черниговскую деревню | Фото Новинач

Поскольку путь русских войск пролегает через небольшие города и деревни, везде ведутся бои – и в центральных городах, и в не густонаселенных пригородах.

Дом в Ирпене Киевской области – Видео "Суспільне"

Более того, понимая, что взять большие города не получается, российская армия начинает "сгонять злобу" на том, что попадется под руку. Об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео напуганных украинцев.

Кадры из села Калиновка

Отметим, ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что россияне не смогут долго врать. Они уже настолько заврались, что в новые истории верят только пришибленные русской пропагандой люди. Поэтому нам как никогда прежде важно доносить им то, что происходит на самом деле.

Техника оккупанта в городе Буча NEWS.GRP

Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы опровержения с фото- и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке.

До тла выжженый город Бородянка / Фото Реальный Киев

Разрушенная Волноваха после нашествия русской орды – Видео Инсайдер Украина

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