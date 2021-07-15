Обстрелял такси, которое везло любимую: на Львовщине суд освободил мужчину от наказания – видео

На Львовщине пьяный водитель внедорожника обстрелял такси, которое везло его гражданскую жену. Судья решил освободить злоумышленника от отбывания наказания.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако судебное заседание состоялось только в 2021. Мужчину признали виновным в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

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Пьяный мужчина обстрелял такси

В приговоре суда говорится, что в феврале 2016 года на трассе Киев – Чоп обстреляли автомобиль 23-летнего львовского таксиста.

Он вез 40-летнюю пассажирку в Николаев.

Однако женщина попросила водителя остановиться раньше – в селе Тростянец.

У места высадки стоял внедорожник SsangYong Actyon.

Когда таксист остановился, из внедорожника вышел мужчина.

Он начал стрелять в такси.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Пуля пробила только задний бампер Skoda Octavia.

Таксист сразу же убежал.

Он позвонил в полицию, а пассажирку по ее просьбе высадил за несколько метров.

Внедорожник со стрелком сразу же объявили в розыск.

Пассажиркой оказалась гражданская жена стрелка

Злоумышленник пытался скрыться от полиции. Однако с выстрелами правоохранителям таки удалось его задержать. Во время погони мужчина угрожал оружием из окна и целился в полицейских. В салоне внедорожника находились 2 жителя Стрыйского района в возрасте 35 и 37 лет, а также 40-летняя львовянка, которая была пассажиркой такси.

Во время задержания оружия у мужчины уже не было. Вероятно, он успел его выбросить, убегая. Однако правоохранители изъяли у злоумышленника патроны к пистолету. Мужчина находился за рулем пьяным, а пассажирка такси, которую нашли в салоне внедорожника, оказалась его гражданской женой.

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Смотрите видео, как полиция задержала мужчину:

Суд освободил злоумышленника от наказания

В ходе расследования мужчина раскаялся. Он заключил соглашение с прокурором о признании своей вины. Дело рассматривали более 5 лет. Однако в приговоре суда, который состоялся 7 июля 2021, не указали мотивы поступка злоумышленника.

Судья Николаевского районного суда Александр Бачун, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и хулиганстве. Ему назначили 3,5 года в тюрьме. Однако задержанного сразу же освободили от отбывания наказания, установив вместо этого год испытательного срока.