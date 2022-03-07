Обстреляли из танка и переехали: детали гибели работников Укрпочты от российских оккупантов

Российские оккупанты продолжают воевать против мирного населения Украины. И не гнушаются нарушать законы и обычаи войны, расстреливая их из танков.

Трагический случай произошел в субботу, 5 марта, в Запорожской области. Сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

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По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него. На месте погибли мужчина и женщина.

В воскресенье тела погибших работников хотели забрать сотрудники Укрпочты. Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия. Дальше оставаться там было опасно, ведь начали появляться танки оккупантов.

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна.

Автомобиль с погибшими работниками и дальше стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

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