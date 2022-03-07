Обстреляли людей, везших корм на птицефабрику возле Херсона: может быть экологическая катастрофа

Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города и автомобили мирных жителей. В частности, они обстреляли рабочих, которые везли корма на крупную птицефабрику Херсонской области.

Фабрика пока не имеет возможности поддерживать жизнь птицы. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Оккупанты обстреляли авто работников птицефабрики

Денисенко отметил, что несколько дней назад он заявлял о назревании экологической катастрофы в Херсонской области. Там расположена крупнейшая в Европе птицефабрика по производству яиц, на которой живут 3 миллиона кур. Она находилась без света и возможности снабжения кормами. Впоследствии там вроде бы удалось наладить ситуацию.

Но вчера (6 марта – 24 канал) произошел очень досадный инцидент. Рабочие, которые везли корм для этой птицефабрики, были обстреляны. По сути кормовоз был обстрелян. И к сожалению, эта фабрика дальше не может поддерживать жизнь птицы,

– добавил советник министра.

По словам Денисенко, потому сегодня-завтра начнется мор птицы.

"Это глобальная экологическая проблема возникает. Чтобы вы понимали, эта фабрика расположена в 10 километрах по прямой от города Херсон", – заявил советник министра.

Денисенко подытожил, что массовый мор птицы – это огромная экологическая катастрофа, которая может произойти прямо во временно оккупированном Херсоне.

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