Фабрика наразі не має можливості підтримувати життя птиці. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Денисенко зазначив, що кілька днів тому він заявляв про назрівання екологічної катастрофи на Херсонщині. Там розташована найбільша у Європі птахофабрика з виробництва яєць, на якій живе 3 мільйони курей. Вона перебувала без світла та можливості поставки кормів.

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