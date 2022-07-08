Обстрелы Бахмута и Сиверска: 12-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Под интенсивным вражеским огнем Донбасс: в Бахмуте и Сиверске россияне убили 5 гражданских.

Во время обстрела ранения получил 12-летний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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россияне накрыли Сиверск и Бахмут плотным огнем

Сиверск и Бахмут оказались под плотным огнем врага 7 и 8 июля. После полученных тяжелых травм в реанимационных отделениях умерли 5 гражданских жителей. Ранения, кроме мальчика, получили 2 человека.

В городах – значительные разрушения, ведь своими снарядами армия врага попала в дома мирных жителей городов. Возле домов стоят и уничтоженные автомобили.

Прокуратура начала досудебное расследование

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование. Открыли сразу 2 уголовных производства – по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Только за предыдущие сутки в Донецкой области погибли 6 гражданских жителей, также 21 человек получил ранения. Враги бьют по населенным пунктам из ЗРК, РСЗО, танков, минометов и артиллерии.

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Бои в Донецкой области: последние новости

По информации британской разведки, следующей целью россиян на Донбассе будет именно Сиверск. Сейчас линия фронта проходит в 8 километрах от этого города.

Практически под неизменным огнем врага и Славянск. Здесь 8 июля россияне ударили по жилому дому, погибла женщина.

Накануне армия агрессора обстреляла Краматорск. Известно, что есть погибшие и раненые.

Украинские военные в это время дают врагу решительный отпор в Донецкой области. Да, 8 июля они сильно ударили по позициям россиян возле Верхнекаменского.

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