Россияне обстреляли Белозерку кассетными снарядами 21 мая. О новом количестве раненых сообщили уже на следующий день.

К теме Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: погибли три человека - СМИ

В Херсонской области в результате обстрела кассетными снарядами Белозерки 21 мая погибла жительница поселка Надежда Пузанова. Также были ранены местные жители Анатолий Бабченко и его 14-летняя дочь Лаурита,

– говорится в сообщении.

Погибшая была 1952 года рождения. О ее смерти сообщила внучка Елизавета. Женщина скончалась по дороге в больницу от нанесенных при обстреле ранений. Обломки попали в ее дом.

Факт ранения Анатолия и его дочери подтвердила племянница пострадавшего Владислава. Раненой девушке всего 14 лет. Подробно об их состоянии не сообщают.

Известно, что Анатолий с дочерью возвращались домой, когда начался обстрел Белозерки. Их задел разорвавшийся рядом кассетный боеприпас.

Во время обстрела люди были на улице, возвращались домой, они были ранены разорвавшимся кассетным снарядом. В настоящее время находятся в Херсоне в областной больнице. Мужчина прооперирован, имеет тяжелые ранения. Семья собирает деньги на лечение,

– говорит родственница раненых.

Что было известно об обстреле Белозерки раньше

Поселок Белозерка российские кафиры обстреливали вечером 21 мая.

Жители рассказали, что слышали два "прилета". Произошло это недалеко от улиц Херсонской и Соборной.

Сначала сообщалось, что в результате обстрелов погибли 3 человека, а именно: двое подростков – парень и девушка и учительница Дарья Голик. Кроме этого, было известно о трех раненых.

Россияне проходят мосты на Херсонщине

На временно оккупированных территориях Херсона россияне проходят мосты и дороги . Они это делают для того, чтобы люди не смогли выбраться в более безопасные регионы Украины.

На линии фронта сейчас находятся населенные пункты Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской общин. Там сейчас нет света, воды и газа.

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