Росіяни обстріляли Білозерку касетними снарядами 21 травня. Про нову кількість поранених повідомили вже наступного дня.

До теми Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули троє людей – ЗМІ

На Херсонщині внаслідок обстрілу касетними снарядами Білозерки 21 травня загинула жителька селища Надія Пузанова. Також були поранені місцеві жителі Анатолій Бабченко та його 14-річна донька Лауріта,

– мовиться в повідомленні.

Загибла була 1952 року народження. Про її смерть повідомила онучка Єлизавета. Жінка померла дорогою в лікарню від завданих під час обстрілу поранень. Уламки потрапили у її будинок.

Факт поранення Анатолія та його дочки підтвердила племінниця постраждалого Владислава. Пораненій дівчині всього лиш 14 років. Детально про їхній стан не повідомляють.

Відомо, що Анатолій з донькою поверталися додому, коли почався обстріл Білозерки. Їх зачепив касетний боєприпас, який розірвався поруч.

Під час обстрілу люди були на вулиці, поверталися додому, їх було поранено касетним снарядом, який розірвався. Зараз перебувають у Херсоні в обласній лікарні. Чоловіка прооперовано, має важкі поранення. Родина збирає гроші на лікування,

– говорить родичка поранених.

Що було відомо про обстріл Білозерки раніше

Селище Білозерку російські окупанти обстрілювали ввечері 21 травня.

Жителі розповіли, що чули два "прильоти". Сталося це неподалік від вулиць Херсонської й Соборної.

Спочатку повідомляли, що внаслідок обстрілів загинули 3 людей, а саме: двоє підлітків – хлопець та дівчина та вчителька Дар'я Голік. Крім цього, було відомо про трьох поранених.

Росіяни мінують мости на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни мінують мости та дороги. Вони це роблять для того, щоб люди не змогли вибратися в безпечніші регіони України.

На лінії фронту зараз перебувають населені пункти Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської громад. Там зараз немає світла, води та газу.

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