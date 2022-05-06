В Генштабе отметили: враги не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Россияне хотят удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и установить полный контроль над Луганщиной и Донетчиной.

К теме В Мариуполе враг при поддержке авиации возобновил штурм "Азовстали"

Слобожанское направление

Здесь активные боевые действия враг не проводил. Россияне обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии Харьков. Под огонь попали как жилые кварталы областного центра, так и пригород.

Противник увеличивает систему противовоздушной обороны и материально-техническое обеспечение. Сейчас россияне проводят перегруппировку, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений. Вражеские войска постоянно осуществляют воздушную разведку.

Обратите внимание! Купянскую городскую больницу превратили в военный госпиталь. Там находятся около 300 раненых оккупантов.

Донецкое и Таврическое направления

Именно на этих направлениях враг проводит самые активные боевые действия.

На Лиманском направлении россияне обстреливали наши позиции.

На Попаснянском направлении войска агрессора хотят установить полный контроль над Попасной и возобновить наступление на Северск и Лиман.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Однако россияне обстреливали наши войска, чтобы уничтожить артиллерийские подразделения.

В Мариуполе российские войска блокируют наших защитников на "Азовстали". В отдельных районах силы противника возобновили штурмовые действия, для этого они используют авиацию.

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Южнобужское направление

Здесь тоже активных боевых действий враг не проводил, а пытался удержать занятые рубежи, усиливал системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Украинские позиции россияне обстреливают. Агрессоры даже обстреливают те населенные пункты, из которых вышли.

Волынское и Полесское направления

Не было вражеских активных действий. На территории Беларуси войска проверяют боевую готовность.

Северское направление

Тоже не было активных действий врага и нет сформированной наступательной группировки. В приграничных с Украиной областях – Брянской, Курской и Белгородской – есть незначительное количество личного состава российских войск и техники.

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Успехи ВСУ за предыдущие сутки: коротко

Подразделения Воздушных сил поразили 15 воздушных целей – 14 беспилотников и 1 самолет.

На территории Луганщины и Донбасса наши защитники отбили 11 атак врага.

ВСУ уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники российских войск.

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