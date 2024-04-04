Сейчас ситуация в Часовом Яру самая сложная за последние несколько месяцев. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Ситуация сейчас самая сложная за последние несколько месяцев. Сегодня слишком активно идут обстрелы общины, сегодня большое количество пожаров и разрушенных домов. Российские военные использовали РСЗО и минометы. Таких дней в последнее время все больше,

– сказал он.

Эвакуация жителей продолжается

Чаус рассказал, что 4 апреля эвакуации из города не было, одновременно 3 и 2 числа людей вывозили. Он отметил, что эвакуация продолжается, власть проводит объяснительные работы и вовсю призывает к эвакуации.

Уже больше года вся коммуникация стоит, все в ручном режиме. Электричество возможно только за счет генераторов, вода только из скважины, тоже нужны генераторы, топливо. Газ вообще не рассматривается, только если есть возможность привезти баллонный. Пытаемся привезти и хлеб, и лекарства, и продукты питания, гуманитарной помощью в этом месяце жители уже обеспечены,

– рассказал Сергей Чаус об условиях жизни в городе.

Он подчеркнул, что сейчас в городе нет детей: несовершеннолетних вывезли еще летом прошлого года, а власть уделила особое внимание этому вопросу.

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