Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 каналу, что нынешняя война – это война ресурсов. Именно поэтому преимущество на поле боя будет иметь та сторона военного конфликта, которая имеет в определенное время в определенном месте достаточное количество этих ресурсов.

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Определенные кейсы будут реализованы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что соотношение количества артиллерийских боеприпасов в ВСУ и оккупантов – 1 к 6. Враг сейчас применяет более 10 тысяч снарядов в сутки.

Для паритета должны также тратить 10 тысяч снарядов в сутки. В этом смысле партии из 180 тысяч боеприпасов хватит на ведение 2 недель боевых действий,

– отметил военный эксперт.

Будет ли синхронизирована инициатива Чехии с другими программами обеспечения украинского войска, по его словам, пока трудно спрогнозировать.

"Надеемся, что определенные кейсы будут реализованы. Это означает, что до начала масштабной наступательной летней кампании вражеской армии, будем иметь достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы создавать соответствующие огневые возможности для наших военных на определенных участках фронта. К тому времени мы успеем создать мощную сеть инженерных и фортификационных сооружений на определенных рубежах и участках", – отметил Селезнев.

Куда может наступать враг

Враг и дальше пытается реализовать свое численное преимущество и политические цели, которые были обнародованы с началом полномасштабной военной агрессии в феврале 2022 года по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Вероятнее всего, боевые действия будут сосредоточены на Авдеевском направлении и в районе Часового Яра. Враг будет двигаться в направлении Краматорско-Славянской агломерации для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области,

– отметил военный эксперт.

Атаковать на юге, в частности через Днепр в сторону Херсона или в сторону Запорожья, у россиян может не хватить ресурсов. Однако ситуация на поле боя определяется единственным, но очень важным фактором – ресурсами.

"Если в украинской армии будет их критически не хватать, то будем слышать неутешительные новости с фронта. Если же будем иметь достаточно их, то у врага нет никаких шансов в корне изменить ситуацию на поле боя", – резюмировал Владислав Селезнев.

Что известно о предоставлении Украине снарядов по инициативе Чехии

Президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна нашла около 800 тысяч артиллерийских снарядов за пределами Евросоюза, которые может получить Украина. Однако эта помощь требует финансирования.