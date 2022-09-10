Оккупанты еще раз цинично обстреляли Днепропетровщину: власти рассказали о страшных последствиях

Российские захватчики продолжают террор мирного населения Украины. Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину.

О последствиях обстрелов рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. В результате вражеских атак есть разрушения.

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Последствия обстрелов Днепропетровщины

Утром россияне атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. На территории 2 агропредприятий повреждены 2 грузовика и трактор, фактически разрушены гараж и кузница. Там зафиксировали 6 "прилетов" ракет С-300, из-за чего образовались воронки глубиной до 7 метров.

В Марганецкой общине в результате обстрелов утром повреждены 10 жилых домов, 12 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередач. Люди, к счастью, не пострадали.

Зеленодольская община дважды пострадала от обстрелов "Ураганами". В Великой Костромке повреждены 14 домов и линия электропередач. Пострадавших, к счастью, нет.

Оккупанты терроризируют Харьков

На фоне мощного контрнаступления наших войск оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Харькова. Под огнем "Ураганов" оказался Холодногорский район города.

В ходе обстрела погиб 43-летний охранник одного из предприятий. Еще два человека получили ранения. Кроме того, в одном из домов в результате попаданий возник пожар. Еще несколько домов повреждено.

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