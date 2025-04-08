Россияне ночью атаковали дронами Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура
- Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами, нанеся повреждений инфраструктуре в Самаровском, Никопольском и Синельковском районах.
- Повреждены многоквартирные дома, магазин, админздания, промышленное предприятие и частные дома, но жертв среди людей нет.
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Разрушения есть в нескольких общинах, впрочем люди, к счастью, не пострадали.
Атакованы Самаровский, Никопольский и Синельковский районы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
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Враг атаковал Днепропетровскую область
Ночью оккупанты атаковали Самаровский район Днепропетровской области ударным БпЛА.
Повреждена инфраструктура, произошло возгорание. Пожар спасатели уже потушили. Изуродованы 6 многоквартирных домов и магазин.
По Никопольщине агрессор бил беспилотниками и тяжелой артиллерией. Есть попадания по самому Никополю, а также по Марганецкой и Покровской общинах.
Там повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом и автобус.
Под ударом оказалась в частности Синельковщина, а именно Межевская громада. Там избиты 2 частных дома и хозяйственная постройка.
Во всех вышеупомянутых случаях никто не пострадал.