Россияне ночью атаковали дронами Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Разрушения есть в нескольких общинах, впрочем люди, к счастью, не пострадали.

Атакованы Самаровский, Никопольский и Синельковский районы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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Враг атаковал Днепропетровскую область

Ночью оккупанты атаковали Самаровский район Днепропетровской области ударным БпЛА.

Повреждена инфраструктура, произошло возгорание. Пожар спасатели уже потушили. Изуродованы 6 многоквартирных домов и магазин.

По Никопольщине агрессор бил беспилотниками и тяжелой артиллерией. Есть попадания по самому Никополю, а также по Марганецкой и Покровской общинах.

Там повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом и автобус.

Под ударом оказалась в частности Синельковщина, а именно Межевская громада. Там избиты 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Во всех вышеупомянутых случаях никто не пострадал.