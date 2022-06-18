О том, как прошли предыдущие сутки в регионах, рассказали в местных военных администрациях. Под ракетные обстрелы ночью попала Одесщина, однако хорошо сработала система ПВО.

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Ракеты по Одесщине враг выпустил из Крыма

По региону из оккупированного Крыма выпустили 2 ракеты "Оникс". Однако их точно сбили подразделения противоракетной обороны.

Под ракетные обстрелы попала и Полтавщина

Враг обстрелял ракетами и инфраструктуру Полтавской области. Снова досталось Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ. На завод прилетели сразу 6 ракет, на ТЭЦ – еще две. На шесть пострадавших и погибших нет. В настоящее время на местах обстрела работают спасатели.

По Днепропетровщине россияне гатили из артиллерии

На Днепропетровщине больше всего пострадал Криворожский район. Из артиллерии россияне обстреляли село Большая Костромка, повреждены дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Харькове враги обстреляли Киевский район, там загорелась многоэтажка. Всего в области из-за преступных действий россиян возникло 6 пожаров: горели как жилые дома, так и хозяйственные постройки. В результате обстрела в Русской Лозовой погиб человек.

Важно! Боевые действия продолжаются в Изюмском направлении. Силы обороны Украины уволили село Дмитровка.

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Враг постоянно бьет по Луганщине

Из авиации русские войска атаковали Сиротин и Боровское. В Северодонецке продолжаются боевые действия. Под удар еще раз попал завод "Азот", там разрушен транспортный цех. Десятки домов уничтожены в Горном и Врубовке.

Под прикрытием артиллерии россияне попытались штурмовать территории вблизи Ниркового. Погибли 2 гражданских человека.

В Донецкой области обстрелы – по всей линии фронта

В Донецкой области обстрелы продолжаются по всей линии фронта: россияне бьют из артиллерии, танков, минометов, РСЗО и авиации. Под огнем оказались сразу 12 населенных пунктов.

Повреждены около 20 частных домов, 3 многоэтажки, АЗС, лечебные заведения, школы, магазины и промышленные предприятия. Среди гражданских погиб один человек, еще 4 – получили ранения.

Ситуация в Николаевской и Херсонской областях:

В Николаевской области под обстрелы попала Широковская община. Разрушены фермерские склады и три жилых дома. До сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. В Куцурубской общине зафиксировали прилеты кассетных снарядов.

под обстрелы попала Широковская община. Разрушены фермерские склады и три жилых дома. До сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. В Куцурубской общине зафиксировали прилеты кассетных снарядов. В Херсонской области из-за боев критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольщины, Великоалександровщины, Нововоронцовщины. Там нет воды, света, газа, лекарства. На временно оккупированных территориях россияне запускают многие фейки.

Обстрел Кременчугского НПЗ: в ОВА рассказали, возможно ли его возобновить после атак

Отметим, что ночь прошла спокойно в таких регионах: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Житомире.

Обратите внимание! По состоянию на 18 июня украинские военные уничтожили 33 350 кафиров . За день наши воины подвели вражеский корабль, приземлили российский самолет и сожгли 9 танков и 1 систему ПВО.

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