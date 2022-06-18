Про те, як минула попередня доба в регіонах, розповіли у місцевих військових адміністраціях. Під ракетний обстріл вночі потрапила Одещина, проте добре спрацювала система ППО.

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Ракети по Одещині ворог випустив з Криму

По регіону з окупованого Криму випустили 2 ракети "Онікс". Проте їх влучно збили підрозділи протиракетної оборони.

Під ракетний обстріл потрапила і Полтавщина

Ворог обстріляв ракетами і інфраструктуру Полтавської області. Знову дісталось Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ. На завод прилетіли одразу 6 ракету, на ТЕЦ – ще дві. На шастя, постраждалих та загиблих немає. Зараз на місцях обстрілу працюють рятувальники.

По Дніпропетровщині росіяни гатили з артилерії

На Дніпропетровщині найбільше постраждав Криворізький район. З артилерії росіяни обстріляли село Велика Костромка, пошкоджені будинки.За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Харкові вороги обстріляли Київський район, там зайнялась багатоповерхівка. загалом в області через злочинні дії росіян виникло 6 пожеж: горіли як житлові будинки, так і господарчі споруди. Внаслідок обстрілу у Руській Лозовій загинула людина.

Важливо! Бойові дії тривають на Ізюмському напрямку. Сили оборони України звільнили село Дмитрівка.

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Ворог постійно б'є по Луганщині

З авіації російські війська атакували Сиротине та Борівське. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії. Під удар вкотре потрапив завод "Азот", там зруйновано транспортний цех. Десятки будинків понищені в Гірському та Врубівці.

Під прикриттям артилерії росіяни спробували штурмувати території поблизу Ниркового. Загинули 2 цивільних людей.

На Донеччині обстріли – по всій лінії фронту

На Донеччині обстріли тривають по всій лінії фронту: росіяни б'ють з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ та авіації. Під вогнем опинились одразу 12 населених пунктів.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, АЗС, лікувальні заклади, школи, магазини та промислові підприємства. Серед цивільних загинула одна людина, ще 4 – дістали поранення.

Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині:

У Миколаївській області під обстріли потрапила Широківська громада. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. У Куцурубській громаді зафіксували прильоти касетних снарядів.

під обстріли потрапила Широківська громада. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. У Куцурубській громаді зафіксували прильоти касетних снарядів. На Херсонщині через бої критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільщини, Великоолександрівщини, Нововоронцовщини. Там немає води, світла, газу, ліків. На тимчасово окупованих територіях росіяни запускають багато фейків.

До теми Обстріл Кременчуцького НПЗ: в ОВА розповіли, чи можливо його відновити після атак

Зазначимо, що ніч минула спокійно в таких регіонах: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Зверніть увагу! Станом на 18 червня українські військові знищили 33 350 окупантів. За день наші воїни підбили ворожий корабель, "приземлили" російський літак та спалили 9 танків та 1 систему ППО.

Дивіться у відео: на Луганщині збили ворожий Су-25