Ночь массовых атак на Днепропетровщине: десятки разрушений, 12-летний мальчик в больнице

В Днепропетровской области ночь на 19 августа была очень беспокойной. Из-за российских обстрелов есть пострадавшие и погибшие среди населения.

Вражеские войска накрыли своим огнем сразу 3 района. Речь идет о Криворожском, Синельниковском и Никопольском.

Раньше Оккупанты всю ночь били по Никопольскому и Криворожскому районам из "Градов": есть разрушение

Есть жертвы и пострадавшие: последствия ночного обстрела области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подчеркнул, что этой ночью россияне совершили массовые обстрелы области. По Апостоловской общине враг стрелял из реактивных систем залпового огня "Ураган". К сожалению, 36-летний местный житель погиб. В селе Первое Мая разрушены дома, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской общины били из ствольной артиллерии. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших среди населения.

Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото Валентина Резниченко и Евгения Евтушенко

В Межевской общине Синельниковского района ранения получил 12-летний мальчик. Ребенок мирно спал в собственной кровати, когда в дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С". Сейчас пострадавший находится в больнице, его уже прооперировали.

Обстрелы Никополя

По центру Никополя россияне запустили 10 снарядов из ствольной артиллерии. Повреждения получили до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Перестала работать линия электропередач. Электрики пытаются решить проблему. К счастью, обошлось без потерь среди населения.

Оккупанты вели борьбу с магазином мебели, лицеем, налоговым, банковским учреждением, торговым центром. Успешно "денацифицировали" пиццерию, несколько магазинов обуви и одежды, 16 многоэтажек, автобусную остановку и линию электропередач.

– рассказал мэр Евгений Евтушенко.

Почему оккупанты обстреливают Никополь

российские оккупанты практически каждую ночь обстреливают область. Под огнем часто оказывается Никополь. По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, россияне атакуют Никополь потому, что им нужно зафиксировать стрельбу ВСУ в направлении Энергодара. После этого они хотят передать международному сообществу данные о том, что якобы украинцы "обстреливают" станцию. Однако наши военные на эти провокации не ведутся.

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