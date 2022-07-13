Адская ночь в Донецкой области

Оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Константиновке, 1 по Краматорску и 2 по Нью-Йорку. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

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Там российские оккупанты ударили рядом с детсадом, в промышленное здание и возле жилых домов.

Под обстрелы попали жилые районы и других населенных пунктов:

Красногоровки,

Торецка,

Бахмута,

Авдеевки.

Заметим, что в Авдеевке оккупанты обстреляли еще церковь, садовое общество и Дом культуры.

В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура. К сожалению, 4 местных жителей погибли, а еще 8 – пострадали.

Ракетный обстрел Краматорска

Мощный взрыв был в Краматорске. На видео с места происшествия видно, как после попадания ракеты, небо на несколько секунд стало черным, а затем оранжевым.

Впоследствии глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты целили в промзону. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Смотрите видео мощного удара по Краматорску:

В сеть попало и видео ночного обстрела Бахмута. На кадрах видно сразу несколько "прилетов". К сожалению, один человек погиб, а 5 – пострадали.

Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии: видео

Больше деталей от Кириленко

В Звановской ОТО за сутки повреждены 5 жилых домов в Верхнекаменском и 2 – в Звановке;

в Северске 1 здание уничтожено полностью, еще 1 – повреждено;

в Черкасской ОТО оккупанты обстреляли Новониколаевку, повреждена крыша дома.

Последствия обстрелов Донецкой области / Фото ОВА

Местные жители предполагают, что это так путинские солдаты мстят за удары по их складам с оружием. При этом стреляют они не по военным объектам, а – мирному населению.

Напомним, ночью 13 июля было громко и в оккупированном Луганске. Там ведь детонировало российское оружие на складах. Оккупанты пытались врать о работе ПВО, однако население не поверило. Утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российских боеприпасов становится все меньше.

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