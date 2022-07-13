Адская ночь в Донецкой области
Оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Константиновке, 1 по Краматорску и 2 по Нью-Йорку. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.
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Там российские оккупанты ударили рядом с детсадом, в промышленное здание и возле жилых домов.
Под обстрелы попали жилые районы и других населенных пунктов:
- Красногоровки,
- Торецка,
- Бахмута,
- Авдеевки.
Заметим, что в Авдеевке оккупанты обстреляли еще церковь, садовое общество и Дом культуры.
В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура. К сожалению, 4 местных жителей погибли, а еще 8 – пострадали.
Ракетный обстрел Краматорска
Мощный взрыв был в Краматорске. На видео с места происшествия видно, как после попадания ракеты, небо на несколько секунд стало черным, а затем оранжевым.
Впоследствии глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты целили в промзону. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Смотрите видео мощного удара по Краматорску:
В сеть попало и видео ночного обстрела Бахмута. На кадрах видно сразу несколько "прилетов". К сожалению, один человек погиб, а 5 – пострадали.
Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии: видео
Больше деталей от Кириленко
- В Звановской ОТО за сутки повреждены 5 жилых домов в Верхнекаменском и 2 – в Звановке;
- в Северске 1 здание уничтожено полностью, еще 1 – повреждено;
- в Черкасской ОТО оккупанты обстреляли Новониколаевку, повреждена крыша дома.
Последствия обстрелов Донецкой области / Фото ОВА
Местные жители предполагают, что это так путинские солдаты мстят за удары по их складам с оружием. При этом стреляют они не по военным объектам, а – мирному населению.
Напомним, ночью 13 июля было громко и в оккупированном Луганске. Там ведь детонировало российское оружие на складах. Оккупанты пытались врать о работе ПВО, однако население не поверило. Утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российских боеприпасов становится все меньше.
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