"Вокруг кровь и крики": как харьковчане пережили мощную атаку БПЛА

Россияне в очередной раз атаковали Харьков. Вечером 2 мая в городе прогремели взрывы на фоне атак российских ударных беспилотников, всего было 17 прилетов в четырех районах города.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что под ударом были районы, которые чаще всего атакуют россияне. Говорится о Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском.

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Какие последствия российской атаки

На этот раз россияне били дронами "Герань-2", которые были оснащены термобарическими боевыми частями. Это означает, что они наносят больше поражения для людей и зданий. Термобарическая волна приводит к пожарам, только за 2 мая их насчитали около 10.

На местах обстрелов хорошо видно, насколько сгорели дома в местах попадания. Одна пятиэтажка уже второй раз пережила такой мощный обстрел. Кроме домов поврежден детский сад, несколько учебных заведений, очень много коммерческих учреждений, кафе, офисные здания.

Когда был первый удар, то нас не было дома. Вчера уже были на месте. Только услышали звук - и все летит, я уже на полу, везде кровь. Когда стал, то понял, что произошло. В коридоре крики, люди там были заблокированы. Мы начали выламывать двери,

– вспомнил житель поврежденного дома Виктор.

Всего пострадал 51 человек, среди них двое детей. Еще 6 раненых остаются в больнице. Беспилотники выжгли несколько десятков автомобилей. Все это людям придется компенсировать своими силами.

К слову, на массированный обстрел Харькова отреагировал Президент Украины. Он отметил, что отдавать и выполнять такие приказы могут только нелюди. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина критически нуждается в усилении ПВО.