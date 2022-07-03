Утренние обстрелы Харькова: 4 человека погибли, есть раненые

Россияне практически не прекращают обстрелы Харькова. Они решили нанести городу как можно больше разрушений и запугать мирное население своими боеприпасами.

Харьков и окрестности города продолжают страдать от обстрелов российских оккупантов. Ни о каких военных объектах речь не идет – враг целенаправленно бьет по мирным жителям, гражданским объектам и инфраструктуре.

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Последствия утреннего обстрела Харькова и области

Утром 3 июля российские оккупанты совершили очередной обстрел Харькова и области. Что касается самого города, от огня врага пострадали Новобаварский и Киевский районы города. К сожалению, один человек погиб, четыре человека получили ранения. Снаряды врага попали в частные и многоквартирные дома, частичному разрушению подверглось здание одной из коммунальных служб города.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, также враг обстрелял Харьковский район, в частности, села Дергачевское и Ольховское территориальных общин. Снаряды россиян унесли 3 жизни мирных украинцев, также известно о раненой 54-летней женщине, она находится в больнице.

Жителей Харькова и окрестностей просят реагировать на сигнал тревоги и не выходить на улицу без особой необходимости. Враг не собирается прекращать террор мирных людей и уменьшать интенсивность обстрелов.

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