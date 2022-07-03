Харків та околиці міста продовжують страждати від обстрілів російських окупантів. Про жодні військові об'єкти не йдеться – ворог цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях, цивільних об'єктах та інфраструктурі.

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Наслідки ранкового обстрілу Харкова та області

Зранку 3 липня російські окупанти здійснили черговий обстріл Харкова та області. Що стосується самого міста, то від вогню ворога постраждали Новобаварський та Київський райони міста. На жаль, один чоловік загинув, четверо осіб отримали поранення. Снаряди ворога влучили у приватні та багатоквартирні будинки, часткового руйнування зазнала будівля однієї з комунальних служб міста.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, також ворог обстріляв Харківський район, зокрема, села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. Снаряди росіян забрали 3 життя мирних українців, також відомо про поранену 54-річну жінку, вона перебуває у лікарні.

Мешканців Харкова та околиць просять реагувати на сигнал тривоги та не виходити на вулицю без особливої потреби. Ворог не збирається припиняти терору мирних людей та зменшувати інтенсивність обстрілів.

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