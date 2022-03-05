Обстрелы Харькова: в ГСЧС рассказали о 10 загоревшихся многоэтажках

Российские войска подло обстреливают дома в Харькове. В результате вражеских авиаударов загорелись сразу 10 харьковских многоэтажек.

Информацию по пострадавшим выясняют

Спасатели сообщили о последствиях авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове.

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По предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек. Там произошли пожары в квартирах на верхних этажах.

В ГСЧС выясняют информацию по пострадавшим. Помехой спасательных операций является враг, который производит обстрелы.

Поэтому, говорят спасатели, их работа приостанавливается.



Пожары в Харькове / Фото спасателей

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