Синегубов объяснил, при каких условиях в Харькове объявят эвакуацию
Российские захватчики продолжают беспощадные обстрелы Харькова. Враг пытается нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре и урон мирному населению.
Российские оккупанты решили оставить от Харькова только руины. Безумные обстрелы города практически не прекращаются, враг целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
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Будет ли эвакуация из Харькова
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне не прекращают артиллерийские обстрелы города. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
Раньше людей просили быть осмотрительными, реагировать на сигналы тревоги и по возможности вывезти из города детей и пожилых людей. В массовой эвакуации населения нужды нет.
Ее нужно совершать при штурме города, а таких предосторожностей нет, наши ВСУ держат свои позиции. Враг пытается прорваться, но успеха нет,
– сказал Синегубов.
Люди возвращаются, несмотря на обстрелы
Постоянные обстрелы города не останавливают людей в стремлении вернуться домой. Синегубов сообщил, что в город уже вернулась примерно половина людей, находившихся в Харькове до 24 февраля.
Всего в городе сейчас находится около 700 тысяч человек. До полномасштабного вторжения России в Украину население города насчитывало не менее 1,4 миллиона человек.
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