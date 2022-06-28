Російські окупанти вирішили залишити від Харкова лише руїни. Шалені обстріли міста практично не припиняються, ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Чи буде евакуація з Харкова

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни не припиняють артилерійських обстрілів міста. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Раніше людей просили бути обачними, реагувати на сигнали тривоги та за можливості вивезти з міста дітей та літніх людей. У масовій евакуації населення наразі потреби немає.

Її потрібно здійснювати при штурмі міста, а таких пересторог немає, наші ЗСУ тримають свої позиції. Ворог намагається прорватися, але успіху немає,

– сказав Синєгубов.

Люди повертаються попри обстріли

Постійні обстріли міста не зупиняють людей у прагненні повернутися додому. Синєгубов повідомив, що у місто вже повернулася приблизно половина людей, які були у Харкові до 24 лютого.

Загалом у місті зараз перебуває близько 700 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення міста налічувало щонайменше 1,4 мільйона людей.

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