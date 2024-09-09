В ОТГ "Харьков" назвали три главных задачи вражеских авиабомбардировок и ударов по Харькову

Россияне регулярно наносят ракетные удары и авиабомбардировки по Харькову, атакуя больницы, школы, жилые дома. Подобные обстрелы преследуют ряд задач.

Соответствующую информацию в интервью сообщил представитель Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев. Военный выделил три главных задачи противника.

Смотрите также Враг активно применяет дроны на фронте: в ОТГ "Харьков" ответили, опережают ли ВСУ россиян

Зачем враг обстреливает Харьков

Первая задача авиаударов – это непосредственно нанесение поражения нашим войскам. Тактическая авиация России в этом играет роль некой дальнобойной артиллерии, которую они используют для того, чтобы разрушать наши позиции, сбрасывая на них ФАБ или ФАБ с УМПК,

– отметил он.

Полковник пояснил, что в целом боеприпас данного типа применяют для уничтожения хорошо укрепленных позиций, углубленных под землю командных пунктов или для уничтожения объектов военной инфраструктуры, но россияне их не жалеют даже для тех объектов, которые они считают укрытием для пулеметного расчета.

Вторым важным моментом применения КАБов для противника является демонстрация собственных сил с целью деморализовать наших защитников, которые выполняют боевые задачи. Публикуя сбросы бомб и последствия их применения, российские пропагандистские ресурсы не только демонстрируют собственные возможности.

Таким образом оккупанты пытаются ухудшить морально-психологическое состояние наших военных, снизить их готовность к выполнению боевых задач, потому что картина разрушений, которые наносит КАБ, "на самом деле производит удручающее впечатление".

По словам Саранцева, третья задача, которую россияне выполняют, используя КАБы непосредственно по Харькову и другим населенным пунктам, - дестабилизация и деморализация гражданского населения.

"Основной российский месседж – виноваты не россияне, а виноваты украинские военные, виновата украинская система ПВО, виновата власть, которая не может российский террор остановить, поэтому нужно выбирать другую и договариваться", – добавил спикер.