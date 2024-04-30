В результате обстрела Харькова погиб монтер пути Александр Кот 1998 года рождения. В Укрзализныце выразили искренние соболезнования родным и обязались обеспечить финансовую и социальную поддержку сыну погибшего и семье.
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Враг ударил по инфраструктуре
Кроме этого, ранения получила еще одна железнодорожница.
Еще одна железнодорожница ранена, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– говорится в сообщении.
Враг продолжает атаковать инфраструктуру Украины. Погибшего в результате удара по Холодногорскому району Харькова звали Александр. 4 мая ему должно было исполниться 26 лет. Об этом рассказал начальник следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. Он отметил, что мужчина был на работе, когда Россия нанесла удар.
Кроме этого, пострадало еще четверо гражданских людей. Соседнее здание фактически разрушено.
Россия не будет захватывать Харьков
- Враг с начала полномасштабного вторжения хотел захватить Харьков, однако сейчас россияне не будут этого делать. Аналитики Института изучения войны объяснили почему господа изменились.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что угроза возможной будущей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для защиты города. В то же время в ISW считают, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата областного центра.
- По словам Сырского, украинские силы наблюдают за увеличением количества российских сил, которые перегруппировываются на Харьковском направлении. В ответ наши военные усилили оборонительные позиции в "наиболее угрожаемых" районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.