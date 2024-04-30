В результате обстрела Харькова погиб монтер пути Александр Кот 1998 года рождения. В Укрзализныце выразили искренние соболезнования родным и обязались обеспечить финансовую и социальную поддержку сыну погибшего и семье.

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Враг ударил по инфраструктуре

Кроме этого, ранения получила еще одна железнодорожница.

Еще одна железнодорожница ранена, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

Враг продолжает атаковать инфраструктуру Украины. Погибшего в результате удара по Холодногорскому району Харькова звали Александр. 4 мая ему должно было исполниться 26 лет. Об этом рассказал начальник следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. Он отметил, что мужчина был на работе, когда Россия нанесла удар.

Кроме этого, пострадало еще четверо гражданских людей. Соседнее здание фактически разрушено.

Россия не будет захватывать Харьков