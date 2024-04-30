Внаслідок обстрілу Харкова загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. В Укрзалізниці висловили щирі співчуття рідним та зобов'язалися забезпечити фінансову та соціальну підтримку синові загиблого і родині.

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Ворог вдарив по інфраструктурі

Крім цього, поранення зазнала ще одна залізничниця.

Ще одну залізничницю поранено, їй надається вся необхідна медична допомога,

– мовиться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати інфраструктуру України. Загиблого внаслідок удару по Холодногірському району Харкова звали Олександр. 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Про це розповів начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. Він зазначив, що чоловік був на роботі, коли Росія завдала удару.

Крім цього, постраждало ще четверо цивільних людей. Сусідню будівлю фактично зруйновано.

Росія не буде захоплювати Харків