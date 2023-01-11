Об этом рассказала 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, пожар был столь масштабным, а взрывы такими мощными, что пол города видели "салют", а остальные харьковчане его слышали.
Обратите внимание Поздно вечером оккупанты попали в состав пиротехники в Харькове: вспыхнул пожар, была детонация
В Харькове придерживались запрета на использование пиротехники, и даже на Новый год не запускали фейерверков.
"Харьковчане шутят по поводу этой ситуации, что хоть и с опозданием, но "отпраздновали с салютом" Новый год", – сообщила корреспондентка.
Склад взорвали с РСЗО "Смерч"
Бойцам ГСЧС пришлось работать в сложных условиях, ведь, помимо детонации фейерверков, еще и была очень морозная ночь. Тем более что пожар был настолько масштабным, что ликвидировали его до 4 утра.
Правоохранители обследовали территорию и выяснили, что при взрыве обломки разлетелись на очень большое расстояние.
В частном секторе рядом разбило крыши. Части пиротехники прилетели в землю. А в одном из домовладений убило собаку. Повезло, что нет человеческих жертв и раненых,
– подчеркнула Анна Черненко.
От самого склада и зданий рядом ничего не осталось, потому что фейерверки взрывались изнутри помещения. Их фрагменты разбрасывало вокруг.
"К счастью, раненых и здесь нет. Охранники, услышав взрывы, отошли от помещения и вызвали спасателей, а затем наблюдали за зрелищем, которого давненько в Харькове не было", - отметила она.
Владимир, работник пострадавшего предприятия, рассказал, что склад полностью уничтожен, крыши нет. В зданиях рядом вылетели стекла из окон. При взрыве летали даже шлакоблоки.
О попадании в склад с пиротехникой в Харькове: смотрите видео
Попали в гражданское предприятие
Сразу после взрыва россияне в своих телеграмм-каналах начали писать, что это они взорвали какой-то склад якобы боеприпасов.
Однако правоохранители, работавшие ночь и утро, отметили, что на месте взрывов не было никаких складов ни со взрывчатой продукцией, ни какой-либо военной техники – только гражданское предприятие.
На месте мы видим остатки пиротехнических изделий, поэтому весь город слышал эти взрывы. Только после того, как прекратились взрывы и потушили пожар спасатели, полиция получила возможность отработать,
– отметила представитель полиции Харьковщины Елена Баранник.
По словам Анны Черненко, охранники склада говорили, что планировали запустить эти фейерверки в честь нашей победы. Но они взорвались немного раньше, так что придется покупать новые.
Ситуация в Харьковской области: коротко
- Российские оккупанты снова обстреляли Харьковщину. 9 января захватчики нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково.
- Медики из больницы в Волчанске Харьковской области – настоящие герои. Они под постоянными обстрелами русских оккупантов спасают людей.
- Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. Пограничные и прифронтовые населенные пункты страдают больше всего. В частности, в Купянскую захватчики обстреляли частный сектор.