Сбросы с дронов по людям и удары КАБами: по каким населенным пунктам Харьковщины ударили россияне

В последние дни оккупанты очень сильно обстреливают Купянск. В частности, 3 октября враг сбросил дрон на остановку, где сидели люди. В результате этого был ранен мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Также был обстрел с авиабомбой ФАБ. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко отметила 24 Каналу, что еще один FPV-дрон россияне выпустили по образовательному учреждению.

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Кроме того, Черкасская Лозовая подверглась обстрелам. Там захватчики сбросили четыре КАБа. Было уничтожено 15 домов, а это буквально половина улицы.

Ивашки, Перовское, Охримовка, Токаревка – это те населенные пункты, где были удары из разного типа вооружения, где от одного до трех раненых. К сожалению, примерно 20 человек ранены или пострадавшие из-за российских обстрелов за прошедшие дни,

– рассказала корреспондентка.

Подрывы на полях

Анна Черненко отметила, что на днях на территории Харьковской области было несколько подрывов. В частности, 2 октября на полях в Изюмском районе между селами Долгенькое и Яремовка подорвался энергетик. К счастью, он жив, но ранен и госпитализирован.

Мы понимаем, что саперы, энергетики, коммунальной службы сейчас выполняют чрезвычайную работу, чтобы вернуть в Изюмские села, на деоккупированные территории свет, электричество. Это очень тяжелая работа, – подчеркнула она.

Лесные пожары

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что из-за лесного пожара сгорел поселок Пески-Радьковские. К сожалению, погибло четыре человека, двое из них – это женщины-переселенки, двое – местные люди, которые там жили долгое время. Огонь перекинулся и на Краснооскольский ландшафтный парк.

Этот огонь перешел к такой местности, которая была и для отдыха, и жилая, где благотворители заселили, в частности, перемещенных лиц. Из-за этого возгорания было уничтожено примерно тысячу деревянных домиков, в которых жили люди. Была большая эвакуация,

– сказала Черненко.