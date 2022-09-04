За сутки на Харьковщине из-за обстрелов произошло 22 пожара: есть раненые и погибшая

Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковщине. Только за минувшие сутки в результате обстрелов врага в области произошло 22 пожара.

Безумное количество пожаров

Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. По ее словам, наибольшее количество пожаров 3 сентября зафиксировали в небольшом селе Безруки в Дергачевской общине. Речь идет о 12 пожарах.

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Большой пожар, охвативший почти 2000 квадратных метров, загорелся на Золочевщине. Там горела ферма – аграрные склады и постройки.

Также пожары зафиксировали в других районах области – Харьковском, Чугуевском, Изюмском и еще нескольких. Как отметила журналистка, за прошедшие сутки у спасателей Харьковщины было очень много работы.

Есть погибшие и раненые

К большому сожалению, атаки оккупантов не обошлись без жертв. Известно о 45-летней женщине, погибшей в результате обстрела Чугуевского района. Еще два человека были ранены – 64-летняя женщина из Чугуевского района и 43-летний мужчина из Изюмского района.

Россияне бьют хаотично

Судя по ударам российских оккупантов, регион, как и всю Украину, обстреливают хаотично. Кажется, будто у них нет корректных целей – они бьют прямо в сторону какого-нибудь населенного пункта. Больше всего страдают жилые дома и гражданская инфраструктура.

По словам Анны Черненко, точность ракет С-300, которые чаще всего атакуют Харьков и область, вообще не дает понять, куда могли целиться россияне.

Она рассказала, что после очередных обстрелов харьковчане читают сообщения в российских соцсетях и телеграм-каналах, чтобы попытаться понять логику ударов врага. Там традиционно пишут о том, что в частных домах и общежитиях скрываются вымышленные "украинские силы".

Так они это оправдывают для своего населения. Но это полная дичь, когда ты живешь рядом, видишь, что именно было разрушено, что сгорело, где ранены или погибли,

– говорит журналистка.

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